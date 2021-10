Cgil: Conte, attacchi a Lamorgese per sviare problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ministra Lamorgese non si sottrarrà a un resoconto anche in Parlamento dell'accaduto" ieri durante la protesta "no vax", "ma le forze politiche che cercano di spostare l'attenzione sulle forze di polizia e il ministero degli Interni mi sembra vogliano sviare il problema". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte al presidio davanti la sede della Cgil a Roma, dopo l'assalto di ieri da parte dei manifestanti contro il "green pass". "Il problema sono queste aggressioni che non sono nuove e non sono più tollerabili", ha concluso Conte. (Rer)