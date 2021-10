Spagna: ministra Montero, con prossima legge di bilancio paese molto più moderno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la prossima legge di bilancio la Spagna sarà un paese molto più moderno e trasformato che permetterà di creare occupazione di qualità. Lo ha affermato la ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero, in un'intervista al quotidiano "El Pais", sottolineando che nel governo c'è una "sfida" per investire al meglio gli 80 miliardi di investimenti pubblici provenienti dal Piano per la ripresa nei prossimi due anni. In merito alle prossime riforme che l'esecutivo sarà chiamato a mettere in campo fino al termine delle legislatura, la ministra Montero ha citato, in particolare, quelle del lavoro, delle pensioni e la fiscale. "Si tratta di grandi trasformazioni che hanno una data fissata in quel calendario e che realizzeremo come abbiamo realizzato il resto degli obiettivi", ha chiarito. In merito ai sondaggi che danno i partiti di destra in vantaggio in vista delle prossime elezioni politiche, secondo Montero nell'elaborazione della legge di bilancio "l'ultima cosa a cui si pensa è una prospettiva elettorale". (segue) (Spm)