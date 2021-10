Spagna: ministra Montero, con prossima legge di bilancio paese molto più moderno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel commentare le critiche dei sindacati, secondo i quali l'aumento del 2 per cento degli stipendi dei dipendenti pubblici nel 2022 farà perdere il loro potere d'acquisto in quanto non sarà compensato dall'aumento dell'inflazione, Montero ha replicato che negli ultimi il salario è stato aumentato di 3,7 punti e, inoltre, sarà rivalutato secondo le previsioni dell'indice dei prezzi al consumo per il 2022. Per quanto riguarda la probabile chiusura delle indagini nei confronti del re emerito, Juan Carlos, che nei mesi scorsi ha deciso di regolarizzare volontariamente la sua posizione, Montero ha sottolineato che come ministra delle Finanze non può parlare di nessuna questione specifica che abbia a che fare con qualsiasi cittadino e si è detta "fiduciosa" nell'indipendenza e nella professionalità dell'Agenzia delle Entrate. (Spm)