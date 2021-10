© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini di violenza che abbiamo visto sono inaccettabili. Solidarietà alla Cgil. Ribadisco chiaramente che Roma è orgogliosamente antifascista e che per Forza Nuova non ci può essere spazio nella nostra città". Lo scrive su Twitter la sindaca uscente di Roma Virginia Raggi. (Com)