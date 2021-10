Cgil: Battisti (Pd), valori antifascisti nello statuto della Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I valori antifascisti saranno inseriti nello statuto della Regione Lazio. La proposta del Presidente Zingaretti, che ringrazio, è assolutamente necessaria: le vergognose violenze squadriste di ieri ci obbligano ad intervenire in maniera decisa. È assurdo che valori quali la democrazia, la libertà, l'antifascismo vadano difesi ancora oggi. Ma ai delinquenti si risponde attraverso atti concreti". Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Istituzionali. (Com)