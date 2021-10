Giordania: ad Amman si apre l'Italian Design Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo di pubblico all’inaugurazione dell’Italian Design Day ad Amman. Lo rende noto un comunicato dell'ambasciata d'Italia ad Amman. La rassegna, parte dell’evento globale lanciato nel 2017 dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione e con il supporto del ministero della Cultura, offre un ampio programma di eventi promozionali realizzato dall’ambasciata d’Italia e dall’ufficio di Ice-Agenzia ad Amman sul tema “Progetto e materiali: nuove sfide per il recupero sostenibile del Made in Italy”. La manifestazione di Amman include la mostra “I disegni di Vico Magistretti”, allestimento pensato per celebrare il centenario della nascita del celebre architetto e designer ricordato come “il Grande Semplice”. Alla cerimonia di apertura l’ambasciatore Fabio Cassese ha rimarcato che “Magistretti ha lavorato con molte importanti aziende in tutto il mondo, affermandosi come leader nei campi del design, architettura, industria innovativa e della creazione artistica. Siamo felici di condividere questa splendida mostra con i nostri amici giordani, sempre così affamati di novità e innovazione, soprattutto provenienti dall’Italia”. L’evento è completato dalla presenza di cinque showroom predisposti da importanti aziende giordane che esporranno mobili e oggetti di design, accessori e strumenti dei più importanti marchi italiani presenti nel Paese. “Un’opportunità promozionale e commerciale immancabile per il design Made in Italy, che segna la ripartenza alla grande delle nostre attività in presenza ad Amman”, ha aggiunto Cassese. (Com)