Nigeria: attacco armato al mercato nel Sokoto, almeno 20 morti

- Almeno 20 persone sono state uccise nello stato di Sokoto, nel nord-est della Nigeria, quando uomini armati hanno attaccato un mercato locale dando alle fiamme diverse auto. Lo ha confermato il deputato Hussain Boza ai media locali, secondo il quale l'attacco è frutto della scarsa sicurezza in cui versano le regioni nord-occidentali della Nigeria. Secondo il consigliere speciale di polizia di Sokoto, Idriss Gobir, gli aggressori sono piombati sul mercato sparando sporadicamente ed uccidendo fino a 20 persone. Nove veicoli sono poi stati dati alle fiamme. In alcune parti di Sokoto, come in altri Stati confinanti nella parte nord-occidentale del Paese, sono state sospese le telecomunicazioni come parte di un'operazione di sicurezza per interrompere i contatti fra bande armate. Giovedì scorso, gli agenti di sicurezza hanno salvato 187 persone che erano state rapite da bande armate nello stato di Zamfara. (Res)