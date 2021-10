Cgil: De Luca (Pd), solidarietà dopo vergognoso attacco neofascista alla democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso la sede della Cgil Salerno per “manifestare tutta la mia vicinanza e solidarietà dopo la barbara violenza messa in atto ieri pomeriggio a Roma da esponenti di estrema destra: un assalto squadrista e fascista, un vergognoso attacco alla nostra democrazia che condanniamo con forza e da cui tutte le forze politiche dovrebbero prendere le distanze in maniera netta”. Lo scrive su Facebook il vice capogruppo del Partito democratico alla Camera, Piero De Luca. “Il Pd è da sempre al fianco dei lavoratori, delle lavoratrici e di tutte le associazioni sindacali, pilastro del Paese: nelle prossime ore ci attiveremo in Parlamento per una mozione urgente volta a chiedere lo scioglimento di tutte le associazioni fasciste e neofasciste, che non possono avere spazio nel nostro Paese”, ha detto. (Rin)