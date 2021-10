Cgil: Mollicone (Fd’I), ci dissociamo da attacchi di estremisti ben noti al Viminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti violenti sono “gli utili idioti del sistema per impedire e fermare il cambiamento che porteremo a Roma con Michetti sindaco: ci dissociamo fortemente dagli attacchi alle forze dell’ordine e alla sede della Cgil, attacchi vigliacchi di estremisti ben noti al Viminale e criminali abituali arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti”. Lo afferma in una nota Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia. (Com)