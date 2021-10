© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È davvero singolare che nell'esprimere solidarietà alla CGIL, Michetti sia stato molto attento a non definire l'attacco di ieri per quello che è cioè un 'azione squadrista e fascista'. Ha forse paura di far arrabbiare la Meloni? Chi si candida a sindaco di Roma, città medaglia d'oro della Resistenza, non può essere ambiguo". Lo dichiara in una nota il vicesegretario de Pd Lazio, Enzo Foschi. (Com)