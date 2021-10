Green pass: Fd'I, totale solidarietà a sanitari Umberto I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo la nostra totale solidarietà all'infermiera colpita e a tutti i sanitari del pronto soccorso Umberto I per il vile attacco subito. Non è mai accettabile assistere a scene di violenza inaudita. Se poi queste sono nei confronti di chi, ogni giorno, è in prima fila per tutelare la salute dei cittadini è veramente troppo. Siamo, senza se e senza ma, a condannare quanto avvenuto e con forza accanto al personale del nosocomio romano che è stato vittima di questo ignobile attacco". È quanto dichiarano in una nota I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo e Antonella Aurigemma. (Com)