Cgil: Mollicone Fd'I, manifestanti violenti sono "utili idioti" del sistema,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I manifestanti violenti sono gli utili idioti del Sistema per impedire e fermare il cambiamento che porteremo a Roma con Michetti sindaco - dichiara in una nota il deputato Fd'I Federico Mollicone - ci dissociamo fortemente dagli attacchi alle forze dell'ordine e alla sede della CGIL, attacchi vigliacchi di estremisti ben noti al Viminale e criminali abituali arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Lamorgese si dimetta per manifesta incapacità. Deve far riflettere se migliaia di persone si radunano per protestare per la difesa delle libertà personali e sul green pass". (Com)