Cgil: Pedica (+Eu), al fianco del sindacato, sciogliere subito organizzazioni fasciste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza nuova e tutte le organizzazioni fasciste e neonaziste presenti nel nostro Paese devono essere sciolte subito. È intollerabile quello che è successo ieri a Roma. L'assalto alla sede della Cgil è un attentato alla democrazia". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica responsabile di +Europa Più Roma che questa mattina ha partecipato al presidio davanti alla sede della Cgil per esprimere solidarietà al sindacato dopo l'attacco violento di ieri da parte dei manifestanti No green pass. "Non dobbiamo sottovalutare nessun episodio di intolleranza e violenza - sottolinea -, perché farlo significa continuare a dare linfa ai gruppi neofascisti. Il nostro gruppo romano di Più Europa è presente oggi davanti alla sede della Cgil per portare la sua solidarietà al sindacato ed esprimere una condanna forte e chiara di ogni forma di violenza. Mi auguro che facciano la stessa cosa anche tutte le forze del centrodestra". (Com)