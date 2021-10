Cgil: Bonini, no a sottovalutazioni, tra manifestanti forze che mirano a sovvertire ordine democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna evitare le sottovalutazioni, questi soggetti che gridano strumentalmente la parola libertà stanno ricattando i cittadini. In parte manifestano il loro dissenso, ma lì dentro ci sono anche forze fasciste che cercano in maniera non democratica di sovvertire l'ordine democratico in questo Paese”. Lo ha detto Massimo Bonini, segretario generale della Camera del lavoro di Milano durante il presidio organizzato dalla Cgil dopo l'assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma. “Le immagini della violenza con cui queste persone ieri sono entrate nella sede nazionale della Cgil fanno venre i brividi – ha proseguito - proprio 100 anni fa sono state aggredite le Camere del lavoro e, attraverso l'attacco alle Camere del lavoro, fu attaccata la democrazia”. (Rem)