Roma: controlli a spaccio e movida, da carabinieri 24 arresti e 2 denunce in 5 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Quarticciolo, invece, i militari della stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 23enne della provincia di Firenze, una 32enne romena e un 39enne nato in Svizzera ma residente a Roma, tutti senza occupazione e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a cedere dosi di cocaina a 4 acquirenti, in fila lungo via Manfredonia angolo via Ostuni. I militari, da un punto distante, hanno osservato i movimenti sospetti del gruppo e poi sono intervenuti bloccandoli e sequestrando le dosi di droga che nascondevano nelle loro tasche. Il 23enne, oltre a dover rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti come gli altri due arrestati, è stato anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale perché ha spintonato violentemente i carabinieri nel tentativo di divincolarsi e fuggire. Nelle aree della movida, infine, i carabinieri del comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un 20enne del Marocco, senza fissa dimora, sorpreso a cedere dosi di hashish ad un giovane su lungotevere San Gallo. Nel corso di tutti i controlli, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno identificato 89 persone e eseguito verifiche su 38 veicoli, segnalando anche numerosi acquirenti all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti. (Rer)