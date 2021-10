Milano: Bernardo, da noi opposizione responsabile e rispettosa istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Milano c'é tanto da fare a partire dalle periferie, detassazione per imprese, commercio, artigianato, rilancio politiche giovanili e del lavoro, sicurezza, mobilità. Solo per citare i temi principali. Da parte nostra ci sarà un'opposizione responsabile e rispettosa delle istituzioni. Non ci attireranno le promesse, ma il nostro metodo si baserà sugli impegni. C'é stato poco tempo per far conoscere alla città il nostro programma fatto di proposte e soluzioni, che porteremo subito in Consiglio Comunale. Bisogna infondere di nuovo fiducia nei cittadini, in modo che tornino a partecipare alla vita democratica". Lo ha detto Luca Bernardo, ex candidato sindaco del centrodestra, intervenuto stamane in diretta Sky. (Rem)