- Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus ha ricordato che oggi si celebra la Giornata mondiale della Salute mentale. "Vorrei ricordare i fratelli e le sorelle affetti da disturbi mentali e anche le vittime spesso giovani di suicidio – ha detto il Santo Padre - preghiamo per loro e per le loro famiglie finché non vengono lasciati soli né discriminati ma accolti sostenuti". (Civ)