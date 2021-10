Torino: case popolari, aperte iscrizioni per attività gratuite all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Street basket, skate, danze urbane, parkour, tai chi, gruppi di cammino. Sono alcune delle discipline che si potranno praticare all’aria aperta nel quartiere di via Arquata grazie ai corsi del progetto Plein Air, promosso dall’associazione Kallipolis insieme con la Uisp di Torino e in collaborazione con Atc, grazie ad un finanziamento della Compagnia di San Paolo e dell’otto per mille della Chiesa Valdese. Obiettivo: combattere la sedentarietà, in particolar modo tra bambini e ragazzi, con corsi accessibili anche alle famiglie economicamente più fragili. In Italia circa un minore su cinque (tra i 6 e i 17 anni) non pratica sport. L’accesso alle attività sportive diventa ancora più complesso per i bambini appartenenti a famiglie fragili: il 58% dei bambini che vivono in famiglie con risorse economiche scarse o insufficienti non ha praticato sport in modo continuativo nel corso dell’anno, mentre una percentuale assai maggiore di quella che si registra tra i coetanei che possono fare affidamento su risorse adeguate in famiglia (44,7%). Grazie a questo progetto, bambini e famiglie potranno iscriversi ad un anno di attività ad un prezzo simbolico. E sarà prevista una tariffa ulteriormente ridotta per coloro che vivono in una casa popolare, oltre a kit gratuiti con abbigliamento e attrezzature sportive messi a disposizione da vari sponsor per le famiglie più in difficoltà. (segue) (Rpi)