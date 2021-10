Torino: case popolari, aperte iscrizioni per attività gratuite all'aperto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le attività si svolgeranno all’aperto, approfittando degli ampi spazi verdi e pedonali del quartiere, a ridosso della sede Atc di corso Dante. "Il Comitato Uisp Torino, impegnato nella promozione dello sport per tutti e tutte, da sempre vede il territorio urbano uno dei luoghi privilegiati per la sua azione sociale- spiega il vicepresidente Nino Dellisanti- È stato, quindi, naturale immaginare il percorso che insieme a Atc e Kallipolis ci porta in questa zona, con attività sportive adatte ad ogni età e con un profondo significato rivolto alla costruzione di relazioni tra i cittadini". "La pandemia ci ha fatto riscoprire gli spazi pubblici come luogo di aggregazione e di sport – continua Rita Cararo, presidente dell’associazione Kallipolis- e, grazie alla collaborazione con Atc, abbiamo pensato a questa zona caratterizzata, oltre che da ampi spazi pubblici, da una prevalenza di edilizia sociale e famiglie con risorse economiche scarse. Abbiamo pensato ai ragazzi, i più penalizzati nella socialità dalle chiusure dell’ultimo anno, ma ci rivolgiamo davvero a tutti: i corsi, in un’ottica di inclusività, saranno aperti anche alle persone disabili". (segue) (Rpi)