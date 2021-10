Torino: case popolari, aperte iscrizioni per attività gratuite all'aperto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività sono state presentate ai residenti in questi mesi, con una giornata di “prova” e giochi all’aperto nel mese di luglio e con un “porta a porta” di locandine informative nel quartiere. Ora è il momento di raccogliere le adesioni e partire con le attività. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere allo spazio della Baraca di via Rapallo il martedì dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì dalle 17 alle 19 o scrivere a pleinair.muoviamoci@gmail.com. Iscrivendosi sarà possibile anche ottenere il certificato di idoneità sportiva (visita medica con elettrocardiogramma) direttamente sul posto. I partecipanti si prenderanno cura della loro forma fisica ma anche del quartiere: sono previsti anche piccoli “flash mob” armati di attrezzi, vernici e pennelli per migliorare gli spazi che ospiteranno l’attività con interventi artistici mentre, in parallelo, si muoverà una campagna di comunicazione volta a promuovere l’adozione di stili di vita più salutari. "Siamo lieti- aggiunge il presidente di Atc- di favorire qualunque attività che possa migliorare la qualità di vita degli abitanti dei nostri quartieri. Questo, come molti altri complessi di edilizia sociale della città, gode di ampi spazi verdi e accessibili. Utilizzarli per praticare sport farà bene a chi lo pratica e ci aiuterà a favorire la socialità e tener lontano il degrado. Per questo ringrazio Uisp e l’associazione Kallipolis per aver pensato alla nostra Agenzia per sviluppare il progetto". (Rpi)