Cgil: Zanolla (Spi Lombardia), abbiamo vissuto "strategia tensione", non ci faremo intimidire

- "I pensionati italiani hanno vissuto la strategia della tensione negli anni '70. Abbiamo lottato contro le bombe fasciste. Erano in Piazza Duomo a Milano il giorno dei funerali di Piazza Fontana. Eravamo lì e ci saremo sempre". Lo dichiara in una nota Valerio Zanolla, Segretario di Spi Cgil Lombardia commentando i fatti di Roma di ieri. "Abbiamo difeso le fabbriche contro il terrorismo", prosegue, "non ci facciamo intimidire da queste vili provocazioni squadriste e continueremo a manifestare sempre per la difesa dei diritti, della democrazia, a tutela della salute e del bene comune. La democrazia si difende anche facendo rispettare la legge e il fascismo è un reato che va perseguito". (Com)