Roma: Michetti-Giovagnorio, pronti a riqualificare parco Cellulosa di Casalotti

- "La cura delle aree verdi sarà tra le priorità della nostra azione di governo. Per questo, renderemo pianamente fruibile il parco della Cellulosa di Casalotti, provvedendo ai necessari interventi di messa in sicurezza, assicurando la vigilanza e una sistematica pulizia del verde e degli alberi. Nel bilancio 2021 sono già presenti i fondi necessari per mettere in sicurezza l'area e fare i primi lavori di manutenzione sugli immobili per evitare atti di vandalismo, occupazioni e abbandono di rifiuti". E' quanto dichiarano in una nota Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra e Marco Giovagnorio, candidato presidente del Municipio XIII, rispondendo a una lettera inviata ai candidati sindaci e presidenti di municipio dal Comitato per la tutela e la salvaguardia del Parco della Cellulosa. Istituita dalla Regione come parco nel 2006, l'area verde è composta di due aree, una di 77 ettari e un'altra di 14 ettari. La porzione più piccola, tra via Santa Seconda, via della Cellulosa e via di Casalotti, è stata acquistata nel 2020 dal Comune di Roma dopo 15 anni di battaglie dei cittadini riuniti nel comitato, che lì hanno realizzato nel tempo numerose iniziative di riqualificazione e recupero, anche attraverso bandi pubblici. "Oltre alla riqualificazione - proseguono Michetti e Giovagnorio - come richiesto dai cittadini avvieremo un percorso partecipato tra associazioni, Comune e Municipio affinché anche i cittadini possano decidere sul futuro del parco". (Com)