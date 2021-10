Green pass: assalto al pronto soccorso Umberto I di Roma, 4 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte un gruppo di manifestanti "no-vax" ha assaltato il pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma, dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il green pass. Secondo quanto si apprende, nel reparto era stato ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo. Circa una trentina di manifestanti hanno sfondanto la porta di ingresso, creando il panico nel pronto soccorso dell'ospedale romano: il bilancio è di 4 persone ferite, due tra le forze dell'ordine e due tra gli operatori sanitari. La situazione è tornata alla calma sono alle prime luci dell'alba. "Questa notte è stato assalito il pronto soccorso del policlinico Umberto I, da parte di un gruppo di facinorosi che probabilmente veniva dalla manifestazione 'no-vax' di ieri - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti -. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà agli operatori del policlinico Umberto I, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che sono stati colpiti e feriti in questo attacco - ha aggiunto il governatore -. Inoltre, voglio condannare questi atti di violenza folli, che nulla hanno a che fare con il pluralismo delle idee, ma sono esattamente l'opposto: la sopraffazione, la violenza e lo squadrismo, che non solo va condannato ma va isolato e sconfitto", ha concluso Zingaretti. (Rer)