Balcani: premier albanese Rama, Ue non sottovaluti rischi influenze esterne nella regione

- I Balcani occidentali fanno parte dell'Europa, ma sembra che siano attualmente isolati dal resto del continente, "e questo non ha senso". Lo ha affermato il primo ministro albanese Edi Rama, descrivendo l'attuale relazione tra i Balcani occidentali e l'Unione europea. In un'intervista per l'emittente spagnola "Rtve", ripresa dai media albanesi, Rama ha parlato della riunione Ue-Balcani occidentali tenutasi in Slovenia nei giorni scorsi, dalla quale non è emerso un calendario per l'adesione all'Unione europea per nessuno dei Paesi della regione. Interrogato sulle influenze russe e cinesi nei Balcani occidentali, data la mancanza di progressi nel percorso di integrazione europea, Rama ha affermato che tali rischi sono reali e che l'Ue non dovrebbe ignorarli. "Non è pensabile per la sicurezza e il futuro dell'Europa che i Balcani occidentali non siano completamente integrati, lasciandoli come una zona grigia in cui altri attori possono fare il loro gioco", ha affermato Rama. (segue) (Alt)