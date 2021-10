© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha tuttavia minimizzato le influenze esterne in Albania. “Per quanto riguarda l'Albania, queste influenze non interessano, perché per noi l'Europa è la nostra religione e il nostro futuro nell'Ue è la nostra libera scelta. In Albania siamo tutti d'accordo su una cosa: il futuro dei nostri figli e quello dei figli dei nostri figli, è in Europa. Non in Cina. Non in Russia", ha detto Rama. (Alt)