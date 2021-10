Roma: Mura (Pd), fascisti non ci fanno paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Democrazia e lavoro sono un'entità inscindibile conquistata con il sangue, e la difenderemo fino allo stremo: siamo in piazza per dare solidarietà al sindacato e per far sapere ai fascisti che non ci fanno paura e che siamo pronti a fermarli ancora una volta, e non permetteremo a squadracce violente di fomentare conflitti sociali né intimidire il sindacato. Lo afferma in una nota Romina Mura, deputata del Partito democratico e presidente della commissione Lavoro alla Camera, oggi a Cagliari per partecipare alla manifestazione indetta per portare solidarietà e sostegno al sindacato dopo i disordini di ieri a Roma. “È ora di finirla con le posizioni equivoche di chi sottovaluta o fiancheggia, lo diciamo con estrema chiarezza: basta camerati, basta saluti romani, basta culto del Ventennio", ha detto. (Com)