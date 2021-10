Repubblica Ceca: presidente Zeman ricoverato in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco Milos Zeman è stato ricoverato questa mattina in ospedale. Lo riferisce l’emittente ceca “Ctk”, citando una portavoce dell’Ospedale centrale militare di Praga, che tuttavia non ha fornito altri dettagli. Un’ambulanza è arrivata al castello di Lany, residenza del capo dello Stato, per portarlo in ospedale. Zeman era già stato ricoverato a metà settembre. Il presidente doveva ricevere in mattinata il premier uscente Andrej Babis; quest’ultimo, recatosi alla residenza del capo dello Stato, ne è andato via da un’uscita secondaria, senza rilasciare commenti. (Vap)