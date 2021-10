Libia: Noc, controllata perdita di petrolio in mare al largo dell’isola di Farwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una perdita di petrolio avvenuta in mare durante il carico di una delle petroliere al largo dell’isola di Farwa, in Libia, è ora sotto controllo. Lo rende noto la National Oil Corporation (Noc), l’azienda petrolifera statale libica, in una dichiarazione, secondo la quale la perdita si stava dirigendo verso sud-est ed è stata controllata in mare, prima di raggiungere le spiagge. “È stato possibile fermare la marea nera grazie agli sforzi della Noc, della compagnia che gestisce il campo petrolifero di Mabruk e della Mellitah Oil and Gas Company”, prosegue la dichiarazione. Da parte sua, il direttore del dipartimento salute, sicurezza e ambiente della Noc, Khaled Boukhtwa, ha spiegato di aver tracciato e monitorato il movimento della marea nera grazie al sostegno di Total ed Eni. “Questi incidenti sono previsti, ma la cosa più importante è la capacità di rispondere rapidamente”, ha affermato il presidente del Consiglio di amministrazione della Noc, Mustafa Sanalla, elogiando le prestazioni delle squadre che sono intervenute per fermare l’incidente.(Lit)