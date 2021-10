Green pass: assessore Lazio visita Umberto I, "giù le mani da personale sanitario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, questa mattina, accompagnato dal direttore generale del policlinico Umberto I, Fabrizio d' Alba e Francesco Pugliese direttore del Dea, ha visitato il pronto soccorso e incontrato gli operatori in servizio dopo quanto accaduto ieri durante le manifestazioni contro il "green-pass". Secondo quanto riferisce una nota della Regione Lazio, "uno dei fermati è stato portato in pronto soccorso per accertamenti dato lo stato di visibile alterazione mostrato. La persona in stato di fermo domani sarà processata per direttissima. Durante il triage, l'uomo ha insultato e aggredito, non solo verbalmente alcuni operatori sanitari e il personale di vigilanza. Contemporaneamente all'esterno del pronto soccorso si erano radunati almeno 30/40 manifestanti violenti che hanno preso di mira con urla e slogan gli operatori sanitari". "Un attacco inaudito ed intollerabile che ha coinvolto il pronto soccorso del policlinico Umberto I, dove ieri notte, medici ed infermieri sono stati costretti a sigillare i locali per arginare la pressione violenta dei manifestanti arrivati a decine", ha spiegato l'assessore D'Amato. (segue) (Rer)