Green pass: assessore Lazio visita Umberto I, "giù le mani da personale sanitario" (2)

- "Ho voluto ringraziare questa mattina le nostre operatrici e i nostri operatori per il coraggio e la dedizione, non hanno fatto un passo indietro contro i violenti ed hanno sempre garantito l'assistenza. Il bilancio purtroppo parla di due operatori sanitari feriti, una infermiera ha ricevuto una bottiglia in testa e due agenti feriti. E' intollerabile, giù le mani dal personale sanitario", ha concluso l'assessore. "L'intervento della celere ha evitato che la situazione degenerasse anche se i violenti entranti di forza nell'area accoglienza hanno in tutti i modi impaurito e minacciati i presenti. Tutti gli operatori sanitari - ai quali va il più grande sostegno e vicinanza - per aver saputo fronteggiare anche questa situazione, dopo quasi venti mesi di lavoro in prima linea contro il Covid - hanno comunque garantito il loro servizio, nonostante il clima di paura ed intimidazione imposto dai manifestanti che sono stati poi allontanati dalla celere che ha presidiato l'ospedale per tutta la notte" conclude il direttore d'Alba. (Rer)