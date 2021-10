Roma 2021: M5s, da Michetti parole inaccettabile, retromarcia non credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole sull'Olocasto del candidato sindaco di Roma delle destre Enrico Michetti sono culturalmente agghiaccianti e politicamente inaccettabili per chiunque ambisca a ricoprire qualsiasi carica istituzione repubblicana. Nessuno può credere alla sua opportunistica retromarcia, non solo perché quelle frasi le ha scritte solo l'anno scorso e non quando era un giovane scapestrato, ma soprattutto perché quelle frasi sono purtroppo coerenti con un personaggio come Michetti che ha fatto diverse uscite ambigue sul fascismo, che ha attaccato la Commissione Segre e che ha messo in lista consiglieri fascisti e antisemiti. Le sue parole risultano tanto più gravi alla luce dei gravissimi fatti di ieri a Roma, dove la destra estrema e violenta ha mostrato il suo volto squadrista". Lo dichiarano on una nota i componenti cinquestelle della Commissione Segre contro intolleranza, razzismo e antisemitismo: le senatrici Emma Pavanelli, Loredana Russo, Sabrina Ricciardi, Simona Nocerino, Maria Domenica Castellone e il senatore Gaspare Marinello. (Com)