Migranti: Meloni, chiediamo blocco navale al largo della Libia

- Sul fronte Mediterraneo la proposta di Fratelli d’Italia è sempre la stessa: blocco navale al largo delle coste della Libia, apertura degli hot spot in Africa, valutazione in Africa di chi ha diritto a essere rifugiato, e distribuzione solo dei rifugiati, equamente nei 27 Paesi dell’Ue". Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg2. “Non sono la Polonia o l’Ungheria a non volere quella redistribuzione: i primi a non volerlo sono la Germania e la Francia, per cui l’unica soluzione è difendere i confini esterni”, ha aggiunto. (Rin)