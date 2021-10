Cgil: De Petris (Leu), non più spazio per tolleranza, sciogliere Forza nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aggressioni squadriste di ieri e in particolare l'attacco alla sede della Cgil, che è un attacco all'intera democrazia, segnano un punto di non ritorno: Siamo di fronte a un salto di qualità molto pericoloso e che va fermato subito. Lo afferma in una nota Loredana De Petris, capogruppo di Liberi e uguali al Senato. “Sappiamo quali sono i gruppi che sfruttano queste manifestazioni per scatenare violenze, è ora di fermarli: Forza nuova, i cui leader sono stati alla testa dell'assalto alla Cgil e sono stati per questo arrestati, è un gruppo fascista la cui stessa esistenza viola la legge e che deve essere sciolto al pari di tutti gli altri gruppetti neofascisti”, ha detto. (Com)