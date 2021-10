Spagna: fonti stampa, governo punta su infrastrutture per convincere Erc e Pnv a votare Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le formazioni autonomiste spagnole Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Partito nazionale basco (Pnv) puntano a ottenere fondi dal Bilancio nazionale spagnolo per migliorare i collegamenti ferroviari a livello regionale. Lo riferisce il quotidiano "El Pais", spiegando che con il via libera del Consiglio dei ministri dei giorni scorsi del progetto di Bilancio generale dello Stato, Erc e Pnv dovranno venire "convinti" dal governo a votare la misura. Le due formazioni potrebbero quindi ricevere fondi straordinari per assicurare il loro sostegno al bilancio. Grazie ai fondi europei del Next Generation Eu, gli investimenti raggiungeranno una somma record. Secondo "El Pais", Erc vorrebbe completare il Rodalies de Catalunya, il principale sistema ferroviario regionale, mentre il Pnv punterebbe all'Alta velocità. In Erc credono che la situazione sia favorevole, ma il partito vuole analizzare con attenzione la tanto attesa offerta del governo, che ha mostrato segni di disponibilità a parlare, pur senza grandi promesse. (Spm)