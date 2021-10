Green pass: Zingaretti, solidarietà a Umberto I, violenza e squadrismo da condannare e isolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa notte è stato assalito il pronto soccorso del policlinico Umberto I, da parte di un gruppo di facinorosi che probabilmente veniva dalla manifestazione 'no-vax' di ieri. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà agli operatori del policlinico Umberto I, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che sono stati colpiti e feriti in questo attacco". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un video, dopo l'assalto al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma. "Inoltre, voglio condannare questi atti di violenza folli, che nulla hanno a che fare con il pluralismo delle idee, ma - ha aggiunto Zingaretti - sono esattamente l'opposto: la sopraffazione, la violenza e lo squadrismo, che non solo va condannato ma va isolato e sconfitto", ha concluso Zingaretti. (Rer)