Iran: Merkel, negoziati per accordo su nucleare civile sono in una fase decisiva

- I negoziati per l'accordo sul nucleare civile iraniano sono entrati in un periodo decisivo. Lo ha affermato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel, in conferenza stampa a Gerusalemme con il premier israeliano Naftali Bennett. Merkel ha ricordato come ogni giorno in cui si posticipa la conclusione di un accordo, l'Iran va avanti nell'arricchimento dell'uranio. La cancelliera ha invocato un maggiore coinvolgimento delle potenze globali per far tornare l'Iran al tavolo negoziale a Vienna. "Credo che Russia e Cina abbiano una responsabilità" in materia, ha aggiunto Merkel, ricordando al contempo come la sicurezza di Israele sarà una priorità "per qualsiasi governo tedesco".(Res)