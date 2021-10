© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci attaccano perchè siamo sulla strada giusta ma noi non ci fermeremo". Lo ha detto Maurizio Landini all'assemblea generale della Cgil davanti alla sede del sindacato devastato ieri durante la manifestazione no green pass. "Da domani all'apertura, alla ripresa del lavoro, in ogni città, in ogni condominio dobbiamo riprenderci la parola senza paura" (Rer)