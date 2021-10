Roma: Pastorino (Leu), bene Letta su scioglimento partiti fascisti, subito legge alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stato “confermato, con gli arresti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino, il coinvolgimento dei vertici di Forza nuova nelle violenze squadriste di ieri: non bisogna attendere ancora sul dichiararli fuori legge, anche perché gli attacchi di matrice fascista, come raccontano le cronache, sono all'ordine del giorno”. Lo afferma in una nota Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali. “Durante le manifestazioni di Roma, con l'attacco alla sede della Cgil, è stato solo toccato l'apice: la presa di posizione del Partito democratico, a cominciare dal segretario Enrico Letta, è importante per arrivare al risultato di sciogliere partiti neofascisti come Forza nuova, ma penso anche a Casapound, e lancio l'appello al Pd per velocizzare la discussione e l'approvazione della proposta di legge che ho presentato alla Camera sullo scioglimento e il sequestro dei beni di formazioni che si rifanno all'ideologia del Ventennio", ha detto, sottolineando la necessità di aggiungere azioni legislative ai presidi di democrazia. (Com)