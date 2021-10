Covid: Sala, su manifestazioni "no green pass" in atto grande strumentalizzazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giusto il diritto a manifestare, però è chiaro che è in atto una grande strumentalizzazione politica, ma "se ti fai guidare da evidenti nazifascisti accetti quel tipo di guida". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del presidio alla Camera del lavoro organizzato dalla Cgil dopo l'assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma.” Io ho provato oggi a rivolgermi ai tanti che sono in piazza – ha proseguito - per metterli all'erta rispetto al fatto che si stanno facendo strumentalizzare”. Nel corso del suo intervento Sala ha fatto dei distinguo: “Non dobbiamo correre il rischio di mettere tutto assieme e rinunciare a fare ragionare chi è in piazza, perché essere in piazza e partecipare a quello che è successo a Roma vuol dire accettare di essere parte di un certo modo di manifestare: se ti fai guidare da evidenti nazifascisti accetti quel tipo di guida”.(Rem)