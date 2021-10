Siria: fonti stampa, militari Usa giunti nel nord-est del Paese dall’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito statunitense sta spostando militari ed equipaggiamenti dall’Iraq verso il nord-est della Siria. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, secondo il quale un nuovo gruppo di militari Usa in ritiro dall’Iraq è giunto nei governatorati siriani di Deir ez-Zor e Al Hasaka. Un attivista ha dichiarato al quotidiano che più di 60 veicoli militari sono entrati attraverso il valico di frontiera di Al Waleed e hanno raggiunto la base di Tal Baydar, a nord di Al Hasaka. Si tratta del secondo convoglio in due giorni, dopo che lo scorso 7 ottobre sono arrivati in Siria 56 veicoli Usa che trasportavano armi, munizioni e altro materiale.(Res)