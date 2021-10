Vaticano: Papa, Sinodo non è una convention, un convegno di studi o un congresso politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sinodo non sia una "convention ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, ma un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito Santo". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Omelia per la Messa che apre il Sinodo dei vescovi. "Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, che si fa nell'adorazione, nella preghiera, a contatto con la parola di Dio: la parola ci apre al discernimento e lo illumina, e orienta il Sinodo perché non sia una convention ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, ma un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito Santo”, ha detto, aggiungendo che in questi giorni “Gesù ci chiama, come fece con l'uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano, e anche delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali ripetitivi: a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione vuole condurci". (Civ)