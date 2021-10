Iraq: sparatoria in seggio elettorale a Diyala, un morto e un ferito tra forze sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini non identificati hanno attaccato un seggio elettorale alla periferia della città di Al Saadiya, nel governatorato di Diyala, in Iraq, causando un morto e un ferito tra le forze di sicurezza. Lo rende noto il portale informativo “Shafa”, secondo il quale alcuni sconosciuti hanno sparato alle forze di sicurezza della scuola Al Muhtadi Billah, sede di un seggio elettorale in occasione delle elezioni che si svolgono nella giornata odierna. Le forze di sicurezza di Diyala hanno rivelato che "diversi cittadini si sono radunati vicino al seggio dove un agente ha sparato per disperdere la folla”.(Res)