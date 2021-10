Covid: Gelmini, regole decise con aziende e sindacati, chi voleva aveva tempo per vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sul Green pass è stato concordato con sindacati e associazioni datoriali poco meno di un mese fa: occorre che sia chiaro che la via maestra per uscire dalla pandemia è il vaccino, e in nessuna Regione italiana mancano dosi o ci vogliono mesi per una prenotazione. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, in un’intervista al Corriere della Sera. “II decreto è del 21 settembre e dell'obbligo del certificato verde per tutti i lavoratori si parlava già da agosto: chi voleva vaccinarsi aveva il tempo per farlo, se ci saranno problemi saranno dovuti a chi sceglie di non vaccinarsi”, ha detto, aggiungendo che il governo non è insensibile ai problemi delle imprese o alle sollecitazioni delle Regioni. “Stiamo puntando tutto sulla crescita, non vogliamo certo fermare la produzione: monitoreremo quello che accadrà ma ricordiamo che le aziende possono, già da lunedì, cominciare a verificare i green pass, proprio per non arrivare impreparate alla scadenza del 15 ottobre”, ha concluso. (Rin)