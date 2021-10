Giustizia: Sisto, su prescrizione transazione discutibile ma necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo con una maggioranza così ampia come quella attuale è inevitabilmente portato a delle transazioni, alcune felici altre sicuramente meno: quella sulla prescrizione è stata tra le meno riuscite, inutile negarlo, ma era necessaria per condurre in porto una delle riforme strutturali chieste dall'Ue per erogare le risorse del Recovery fund. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo al convegno "Ingiustizia amministrativa?" promosso dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi e dall'Unione nazionale avvocati amministrativisti. “Quanto al nuovo ufficio del processo la sfiducia preconcetta verso questa struttura, figlia di preclusioni culturali al cambiamento, va superata: la possibilità del magistrato di contare su una squadra sarà un elemento importante nello smaltimento dell'arretrato”, ha detto. (Rin)