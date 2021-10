Pakistan: morto Abdul Qadeer Khan, l'ingegnere considerato “il padre dell'atomica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ morto a 85 anni Abdul Qadeer Khan, “il padre della bomba atomica” del Pakistan. L’ingegnere è deceduto dopo una serie di problemi polmonari derivanti dal Covid-19, come ha riferito l’emittente statale “Ptv”. Già ad agosto Khan era stato portato in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus, per poi tornare nella propria residenza. Il ministro dell’Interno del Pakistan, Sheikh Rashid Ahmad, ha scritto su Twitter che si terrà una riunione urgente per organizzare una cerimonia funebre per Khan, considerato un eroe nazionale nel Paese dell’Asia meridionale. Anche il presidente pachistano Arif Alvi ha espresso il proprio dolore per la morte di A.Q. Khan. L’ingegnere pachistano fu incaricato di sviluppare il programma atomico nazionale negli anni settanta, mentre lavorava in Europa. Khan riuscì nell’intento, mettendo in piedi una complessa rete globale per aggirare i controlli delle agenzie anti proliferazione. (Inn)