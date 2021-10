Milano: Sala, da chi guida partiti che strizzano l'occhio a certe forze ci aspettiamo presa di posizione chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certe parti politiche devo o fare atti, non interviste, perché è evidente evidente che a Milano e Torino sono state elette persone con un'evidente matrice fascista e non è una cosa che le città possano accettare. E non per senso di superiorità, è un fatto culturale, non si può non conoscere la cultura del nostro Paese. Da chi guida partiti che strizzano l'occhio a certe forze, noi ci aspettiamo una presa di posizione chiara". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del presidio alla Camera del lavoro di Milano organizzato dalla Cgil dopo l'assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma. “Io - sono qui per cercare di collaborare con tutti, però dei minimi prerequisiti ci devono pur essere: lavoriamo tutti assieme, perché è talmente difficile il momento che bisogna guardare a tutte le forze politiche, però sui prerequisiti minimi non si scherza”. (Rem)