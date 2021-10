Cgil: Zingaretti, stiamo ricostruendo Italia in cui non c'è posto per i fascismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo ricostruire e stiamo ricostruendo l'Italia all'insegna del lavoro, dello sviluppo, del benessere per essere al fianco delle persone. In questa Italia non c'è spazio per le violenze per i fascismi, per l'intolleranza e per tutto quello che abbiamo visto ieri davanti alla Cgil: una aggressione alle sedi del sindacato. Non c'è spazio per i fascismi perchè in una democrazia, c'è spazio per le idee di tutti eccetto che per quelle idee che per affermarsi negano ad altri il diritto di esistere". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti partecipando all'assemblea generale della Cgil a Roma, dopo l'assalto alla sede durante la manifestazione no green pass. "Quanto accaduto ieri sia l'inizio di una nuova stagione all'insegna della crescita e dell'Italia democratica. L'Italia i valori ce li ha scritti nella Costituzione. Ha fatto bene Landini a dire che il terreno dell'unità c'è, l'hanno scritto quelli che hanno scritto la Costituzione e ore l'Italia si unisca intorno a quei valori. Esprimo la mia solidarietà alla polizia e forze di sicurezza e ai loro feriti. Difendendo Roma e le sedi dei sindacati, e difendendo anche tanti giornalisti, hanno difeso la democrazia italiana, la Costituzione e i suoi valori e hanno difeso la nostra libertà. Grazie a chi sta difendendo democrazia da questa aggressione".(Rer)