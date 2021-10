Cgil: Landini, insieme a Cisl e Uil per cambiare Paese, riprendiamoci la parola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato prossimo "saremo in piazza a Roma uniti per dare una indicazione al Paese e all'Europa: Cgil, Cisl e Uil sono uniti per cambiare questo Paese ed invito tutte le forze democratiche di questo Paese ad unirsi a noi". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al presidio davanti alla sede del sindacato. "Voglio ringraziare Cisl e Uil - ha aggiunto Landini -. Ieri ci siamo sentiti e ci abbiamo messo tre minuti per decidere che sabato 16 saremo in piazza a Roma con tutte le forze sane di questo Paese. Noi vogliamo guardare avanti e ricostruire questo Paese. Non è il momento di costruire né muri né recinti in Italia e in Europa. Non abbiamo bisogno di dividere ma di unire questo Paese e lo unisci - ha continuato Landini - se sconfiggi le diseguaglianze e fai vivere i principi fondamentali della Costituzione. Riformare il Paese vuol dire - ha sottolineato Landini - applicare i principi fondamentali della Costituzione, a partire dal diritto, al lavoro, fino alla partecipazione di lavoratori alle scelte delle imprese. Da domani l'apertura, la partecipazione, la ripresa di parola deve essere in ogni luogo di lavoro, in ogni città e condominio. E' il momento di uscire, di non aver paura, di riprenderci la parola, abbiamo la forza, e la ragione dalla nostra parte, andiamo avanti. Viva la Cgil, viva l'unità del mondo del lavoro", ha concluso il segretario.(Rer)