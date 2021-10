Francia: Marechal, rivalità Le Pen-Zemmour "un problema" per la destra sovranista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avere due candidature nella destra sovranista francese non facilità l'avvicinamento alle presidenziali di Rassemblement National (Rn). Lo ha detto Marion Marechal, ex esponente di Rn e nipote di Marine Le Pen, commentando la situazione nell'area dell'estrema destra in vista delle elezioni presidenziali in Francia del 2022. Parlando con l'emittente "Cnews", Marechal ha spiegato che la competizione fra Le Pen e Eric Zemmour è problematica. Zemmour, commentatore e polemista, non ha ancora ufficializzato la propria candidatura ma sembra ormai quasi certo che entrerà nella competizione elettorale, a discapito probabilmente proprio della leader di Rn. "C'è già la questione della divisione delle candidature", ha rilevato Marechal, secondo cui tale dinamica "non rende le cose più facili". "Quello che è certo è che forse sarà necessario porsi la domanda ad un certo punto per sapere chi è nella posizione migliore", ha detto, consigliando a Rn di pensare da subito a chi inserire nella squadra di governo e a capo delle varie amministrazioni. (Frp)