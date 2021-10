Lavoro: Fico, sicurezza è fronte su cui dobbiamo moltiplicare gli sforzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza sul lavoro costituisce un fronte su cui dobbiamo moltiplicare gli sforzi: nei primi otto mesi dell'anno, le denunce di incidenti sul lavoro sono state circa 350 mila, oltre 27 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. “Non possiamo ignorare che dietro a ciascuna di queste tragedie c'è il sostanziale fallimento di una parte del sistema produttivo, priva di quegli strumenti necessari a fare del luogo di lavoro uno spazio di emancipazione dei diritti, di sicurezza, di libertà civile, di riscatto e di dignità, nel quale non soltanto si garantiscano ma si valorizzino il benessere e la salute dell'individuo: per questo motivo l'impegno per la prevenzione e i controlli così come per pene severe in caso di gravi inadempienze deve essere al centro dell'operato della politica e delle istituzioni”, ha detto, aggiungendo che oggi più che mai garantire la sicurezza dei lavoratori costituisce non solo un obbligo giuridico, ma un dovere morale e civile inderogabile. “Un obiettivo da condividere con le associazioni dei datori di lavoro, con i rappresentanti dei lavoratori e con le istituzioni: sono convinto che il nostro Paese saprà essere all'altezza di questa sfida che ci vede tutti, nessuno escluso, impegnati in prima linea", ha concluso. (Com)